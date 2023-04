Tablet Samsung con S-Pen inclusa: con QUEST'OFFERTA bastano 299e (anche a rate)

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) è un tablet di fascia media che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per il mercato, grazie a specifiche complete, arricchite dalla presenza in confezione della S-Pen, e da un funzionamento ottimo in tutti i contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) al prezzo scontato di 299 euro invece di 439,90 euro con la possibilità anche di optare per l’acquisto in 5 rate da 60 euro, senza interessi e costi aggiuntivi.

La versione in offerta del tablet è dotata della connettività Wi-Fi e presenta colorazione Oxford Gray. Per accedere all’offerta è possibile utilizzare il link qui di seguito:

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022): tablet con S-Pen ad un ottimo prezzo su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) è un tablet completo che può contare sul processore Qualcomm Snapdragon 720G supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage oltre che da una batteria da ben 7.040 mAh. Da segnalare anche la presenza di un ampio display IPS da 10,4 pollici con risoluzione Full HD.

Il tablet di Samsung include in confezione la S-Pen con 4.096 livelli di pressione. Si tratta di un accessorio fondamentale che incrementa in misura considerevole le potenzialità del tablet per quanto riguarda la produttività.

