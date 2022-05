Tablet Samsung con S Pen a prezzo BASSISSIMO su Amazon (-131€)

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, in questa specifica fascia di mercato, riesce a fare la differenza in virtù di qualità costruttive e software di alto livello. Performance degne di nota, anche grazie al contributo della S Pen che esalta al massimo il potere produttivo di questo device.

Approfittane adesso, la promozione potrebbe terminare tra pochi giorni: completa subito il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto pazzesco del 33%, il tablet Samsung sarà tuo con appena 269 euro ed un risparmio di quasi 131 euro.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite in offerta su Amazon ad un prezzo bassissimo

Frontalmente troviamo un ampio display con diagonale di 10,4 pollici e cornici molto più ridotte rispetto al precedente modello, per goderti al meglio la navigazione su internet e tutti i tuoi contenuti multimediali anche grazie al doppio speaker con Dolby Atmos. A bordo di Samsung Galaxy Tab S6 Lite ci sono 64GB di memoria interna, espandibile con microSD, e 4GB di RAM.

Grazie alla S Pen sarai in grado di lavorare con il massimo della produttività: uno strumento decisamente utile per prendere appunti al volo, correggere progetti, firmare documenti e tanto altro ancora. Questo tablet Samsung è perfetto anche per giocare, così da rilassarti un po’ durante i momenti di pausa. Nessun problema di durata: la batteria da 7040 mAh ti permetterà di coprire la giornata senza pensieri.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite: oltre ad un notevole risparmio, lo riceverai a casa nel giro di pochi giorni e con spedizione gratuita.

