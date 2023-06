Tablet Samsung ad un prezzo da sogno grazie a questo SCONTO (-110€)

Samsung Galaxy Tab A8, uno dei più interessanti tablet in offerta che puoi trovare oggi su Amazon, si distingue per le sue ottime qualità hardware e software, oltre che per la sua velocità e la lunga durata della batteria. Perfetto per ogni esigenza di studio, lavoro ed intrattenimento.

La promozione non durerà a lungo, ascolta l’istinto: completa il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto pazzesco del 39%, il tablet Samsung potrà essere tuo con appena 170 euro invece di 279 euro.

Miglior tablet Samsung a meno di 200€ su Amazon

Costruzione solida e resistente, con un peso di appena 508 grammi per agevolare al massimo la portabilità sistemando il dispositivo senza problema sia in borsa che in valigia: non temere che possa rovinarsi a contatto con altri oggetti. Frontalmente, il tablet di Samsung monta un eccellente display da 10,5 pollici di diagonale con risoluzione pari a ‎1920 x 1200 pixel: immagini super definite e colori brillanti per godere al meglio dei tuoi contenuti preferiti.

Performance degne di nota: Samsung Galaxy Tab A8 può contare sul contributo di un potente processore octa-core che, in questo specifico modello, viene assistito da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna: non perde un colpo. A bordo del tablet Samsung rintracciamo anche una fotocamera posteriore da 8 MP ed una frontale da 5 MP per le tue videochiamate con gli amici. Lunga durata in fase di utilizzo, per coprire senza problemi l’intera giornata lavorativa.

Le scorte disponibili termineranno da un momento all’altro: metti nel carrello il tuo nuovo Samsung Galaxy Tab A8 per risparmiare 110 euro e riceverai il tablet direttamente a casa con spedizione rapida e gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.