Tablet Samsung ad appena 122€: SUPER sconto o ERRORE di prezzo?

Fra i tablet in forte sconto che è possibile rintracciare in questa fascia di mercato, Samsung Galaxy Tab A7 Lite è quello che merita maggiore attenzione. Il dispositivo, ad un prezzo di vendita così basso, è consigliatissimo in virtù di caratteristiche hardware e software superiori alla media. Un device sempre pronto per studiare, lavorare, consultare siti web e rilassarsi con la visione di film e serie tv. Lunga durata della batteria, per coprire la giornata senza problemi.

Cogli al volo questa occasione, prima che il prezzo salga nuovamente: effettua oggi stesso il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto last minute del 27%, il tablet Samsung sarà tuo con poco più di 122 euro invece di 169 euro nella versione da 32GB.

Tanquillo, nel caso in cui avessi bisogno di maggiore spazio d’archiviazione, sarai felice di sapere che anche il modello da 64GB è in offerta ad un prezzo promozionale di soli 159 euro grazie al 20% di sconto.

Tablet Samsung a prezzo scontatissimo su Amazon

Frontalmente, il tablet Samsung monta un bellissimo display con diagonale di 8,7 pollici ed elevato rapporto schermo-superficie per garantire la fruizione ottimale di tutti i tuoi contenuti. Il sistema operativo Android va alla grande potendo contare sul supporto di un potente processore, dei 32GB (o 64GB) di storage interno e dei 3GB (o 4GB) di memoria RAM. Sul retro del Samsung Galaxy Tab A7 Lite fa la sua comparsa una fotocamera con risoluzione di 8 MP. Massima velocità nella navigazione sul web con Wi-Fi 5. Notevoli performance anche dal punto di vista dell’autonomia, con il prezioso contributo della batteria da 5100 mAh.

Fa in fretta, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo Samsung Galaxy Tab A7 Lite: scegli fra il modello da 3/32GB o la versione da 4/64GB e riceverai il tablet a casa prima di Natale con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.