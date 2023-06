Tablet Samsung ad appena 103€ su Amazon: l'OCCASIONE è adesso

L’ottimo Samsung Galaxy Tab A7 Lite, fra i tablet in sconto che attualmente puoi trovare su Amazon, è uno dei dispositivi più apprezzati in questa fascia di mercato. Grazie alla sua riuscitissima combinazione di hardware e software, il device si rivela perfetto per studiare, lavorare, navigare in internet e godersi il proprio tempo libero con serie TV e film. Inoltre, la sua lunga autonomia garantisce un utilizzo prolungato durante l’arco della giornata: il compagno ideale per tutte le esigenze.

Cogli al volo questa occasione, prima che sia tardi: effettua il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto iniziale del 36% a cui si aggiunge un ulteriore sconto al check-out di 5,45 euro, il tablet Samsung sarà tuo con soli 103 euro invece di 169 euro.

Imperdibile tablet Samsung ad appena 103€

Il tablet Samsung monta un display con diagonale di 8,7 pollici ed elevato rapporto schermo-superficie per garantire la fruizione ottimale di tutti i tuoi contenuti. Il sistema operativo Android va alla grande potendo contare sul supporto di un potente processore, dei 32GB di storage interno e dei 3GB di memoria RAM.

Sul retro del Samsung Galaxy Tab A7 Lite fa la sua comparsa una fotocamera con risoluzione di 8 MP. Massima velocità nella navigazione sul web con Wi-Fi 5. Notevoli performance anche dal punto di vista dell’autonomia, con il prezioso contributo della batteria da 5100 mAh.

Ascolta l’istinto e metti nel carrello il tuo nuovo Samsung Galaxy Tab A7 Lite, prima che sia troppo tardi: risparmierai ben 66 euro e potrai ricevere il tablet a casa con spedizione rapida e gratis.

