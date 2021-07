Un tablet eccezionale, perfetto per divertirsi in estate senza portarsi dietro il PC. Questo Teclast P80 ora su Amazon lo prendi a 74€ appena con spedizioni rapide e gratis, ma solo se sarai veloce: attiva il coupon in pagina e completa l'ordine prima di tutti!

Tablet per l'estate? La risposta economica è su Amazon

Perché questo modello? Perché sono certa della qualità di quello che ti racconto: c'è il brand Teclast dietro, super conosciuto fra i fan perché è tutta sostanza e pochi fronzoli, esattamente come i suoi prodotti.

Questo gioiellino, super economico è perfetto per l'estate per un sacco di ragioni. Innanzitutto ha un display 8″: facile da trasportare, più grande di uno smartphone, ma più piccolo e leggero di un portatile. Ha un equipaggiamento hardware più che sufficiente per guardare film, video, navigare su Internet e usare qualche gioco. S'intenda: niente gaming pesante, ma per tutte le attività quotidiane, non ci saranno problemi.

A bordo, c'è il sistema operativo Android 10, certificato da Google e quindi con tutti i servizi GMS, incluso il Play Store. Con una enorme batteria da 4000 mAh e grazie alla presenza della connettività WiFi, potrai portare il tuo gioiellino con te praticamente ovunque.

Insomma, il tablet per bimbi e adulti, per divertirsi in estate e non solo, senza dover portare il PC. Spunta il coupon in pagina e porta a casa questo gioiellino direttamente da Amazon a 74,99€ appena con spedizioni rapide e gratis. Pochi coupon attivabili!

