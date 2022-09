Tablet per scuola e non solo? Amazon Fire 7 a 79€ (anche a mini rate)

Un tablet che sia perfetto per la scuola, ma anche per il lavoro e per il divertimento. Amazon Fire 7, modello 2022, è quello che desideravi, senza investire un patrimonio. Il colosso dell’e-commerce accontenta gli utenti che hanno bisogno di prodotto come questo, ma non hanno voglia di spendere troppo. Non solo puoi portarlo a casa a 79,99€ appena, ma – se il tuo account è abilitato – puoi pagarlo anche a piccolissime rate con interessi zero: 5 in tutto da 16€ l’una. Non te ne accorgi nemmeno! Per approfittarne, basta completare l’ordine adesso. Lo ricevi con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Amazon Fire 7: un tablet per tutti

Non è un top di gamma e non pretende di esserlo. Questo piccolo concentrato di tecnologia ha a bordo una personalizzazione del sistema operativo Android, studiata ad hoc per permetterti di ottenere fluidità e buone prestazioni, anche con una scheda tecnica da entry level.

Tutte le tue attività quotidiane, a disposizione su un pannello da 7″, perfetto per la mobilità. Navighi su Internet, partecipi a videochiamate, usi i social, guardi i video che ti piacciono di più, leggi un libro, studi, effettui ricerche e non solo: il potenziale è immenso.

Con questo tablet, Amazon ha deciso di offrire a tutti la possibilità di portare a casa un buon prodotto, spendendo decisamente poco. Infatti, come anticipato, il modello con 16GB di spazio di archiviazione (e pubblicità, non invasiva, sulla schermata di sblocco) lo puoi portare a casa a 79,99€ appena. Se lo desideri, e il tuo account lo permette, puoi accaparrartelo con piccole rate: se puoi farlo, ti comparirà automaticamente la scelta quando apri l’inserzione di vendita.

Fire TV 7 in edizione 2022 è decisamente un ottimo compromesso, l’ideale da portare a casa proprio adesso, con la scuola e il lavoro che ormai riprendono a ritmo serrato. Completa l’ordine adesso per accaparrartelo e godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.