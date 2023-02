Tablet PC Chuwi Hi10 X: su Amazon coupon con 100€ di sconto

Siete alla ricerca di un tablet che potreste utilizzare anche come un PC portatile di fascia media? Su Amazon non dovreste farvi scappare il Chuwi Hi10 X che solo fino al 19 febbraio (salvo esaurimento scorte) viene venduto al prezzo di 199 euro invece di 299 euro grazie a un coupon sconto di ben 100 euro tondi tondi. Consegne rapide e gratuite grazie ad Amazon Prime!

Tablet PC Chuwi Hi10 X: caratteristiche principali

Si tratta di un tablet PC adatto per ogni tipologia di utilizzo e a tal proposito si possono anche inserire una tastiera o utilizzarlo con una penna (entrambi gli accessori non sono inclusi con questa offerta). Nella sua colorazione platino è veramente stupendo, considerando anche che i materiali usati sono di primissima qualità e offrono un’esperienza da top di gamma sia esteticamente che al tatto.

Il display è da 10,1 pollici con risoluzione 1200 x 1920 pixel così da potervi godere contenuti video, streaming, applicazioni, documenti e tanto altro con il massimo del dettaglio per un tablet di questa fascia di prezzo. Trattandosi, poi, di un prodotto che monta come sistema operativo Windows 10, il processore che gli è stato abbinato è proprio un Intel Celeron Gemini Lake a cui vengono affiancati 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per un utilizzo più che fluido. A completare l’esperienza non mancano all’appello una fotocamera frontale e una posteriore, uno slot per scheda TF, due porte USB di tipo C e persino l’entrata per il jack delle cuffie.

Insomma, con uno sconto di ben 100 euro tondi tondi che fa scendere il prezzo a quota 199 euro, il tablet PC Chuwi Hi10 X deve essere assolutamente vostro. Le spedizioni sono completamente gratuite e se possedete un abbonamento Prime sarà vostro in pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.