Tablet a meno di 160€ al Prime Day 2023: 5 modelli IMPERDIBILI

Se vuoi acquistare un tablet e pensi che un budget che si aggira intorno ai 160 euro non sia sufficiente per avere qualcosa di qualità, lasciati stupire da questa nostra lista. Abbiamo selezionato appositamente 5 modelli da non perdere che potrai avere a meno di 160 euro senza sacrificare la qualità. Tutto grazie alle offerte Prime Day 2023. Ovviamente i pezzi saranno limitati e quindi dovrai completare l’acquisto il più velocemente possibile. A questo riguardo abbiamo pensato di mettere subito a tua disposizione una lista qui sotto con i vari prezzi.

Prime Day 2023: 5 tablet fantastici a pochissimo

Oangcc Tab-A6 da 10 pollici è il primo che ti vogliamo consigliare in quanto detiene il prezzo migliore in assoluto. È tuo a soltanto 95,50 euro, invece che 199,99 euro. Monta un processore Octa-core una mega batteria da 8000 mAh e inclusi in confezione troverai anche una cover, una tastiera e un piccolo mouse.

Anche il tablet YESTEL T13 ha un ottimo prezzo e include una tastiera e un mouse. Ha un bellissimo display da 10 pollici FHD con 4GB di RAM e 64 GB di memoria interna che potrai espandere tramite una microSD. Lo puoi acquistare a soli 119,85 euro, invece che 149,85 euro.

Salendo un pochino di prezzo troviamo l’ottimo DOOGEE T10 da 10,1 pollici FHD con Android 12 e 128 GB di spazio di archiviazione. Possibilità di inserire fino a due Sim e fotocamera posteriore da 13 MP. Tuo a soli 135,99 euro, invece che 239,99 euro.

Ovviamente non poteva mancare il mitico Lenovo Tab M10 che oggi potrai avere a soli 139 euro, invece che 199 euro, grazie uno sconto del 30%. Anche in questo caso troviamo un display da 10,1 pollici HD e possibilità di inserire una Sim.

Infine, uno dei più acquistati e apprezzati degli ultimi tempi, ovvero TECLAST P40. Ottimo tablet con processore UNISOC T606 Octa-core e a supporto ben 6 GB di RAM espandibili virtualmente a 12. Avrai a disposizione 128 GB di memoria che potrai espandere tramite microSD e slot per scheda Sim.

Queste sono 5 offerte spettacolari per tutte le tasche. Quindi quello che ti resta è solo scegliere il tablet fa per te. Fai presto però perché ovviamente le promozioni non durano in eterno. Ti ricordiamo anche che se completi l’ordine subito riceverai il tuo tablet a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

