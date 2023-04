Tablet Lenovo Tab P12 Pro: la perfezione è scontata di 300€ su Amazon

Il Lenovo Tab P12 Pro è un fantastico tablet che unisce in un unico dispositivo alta produttività, gaming e intrattenimento con una batteria in grado di supportare un uso intenso per più di un giorno. Su Amazon, in esclusiva, è disponibile un inaspettato calo di prezzo che lo porta in vendita a soli 699 euro invece di 999 euro. Si tratta di un abbassamento di prezzo esclusivo per il gigante dell’e-commerce e che è destinato a durare davvero poco. Considerate, appunto, che a questo prezzo difficilmente lo troverete da altri parti con tutti i vantaggi di Amazon Prime come consegne rapide, gratuite, reso e pagamento a rate con Cofidis.

Tablet Lenovo Tab P12 Pro: la perfezione a un prezzo accessibile

Ciò che salta immediatamente all’occhio è il meraviglioso display AMOLED 2K da 12,6″ con luminosità fino a 400nits e supporto all’HDR 10+ ottimizzato con con Dolby Vision. Al di sotto di esso è presente il vero cuore pulsante di questo fantastico dispositivo, ovvero il prestante processore Qualcomm Snapdragon 870 (8C, 8x Kryo 585 @3.2GHz) che permette di creare documenti, rispondere alle e-mail e svolgere ogni attività più rapidamente senza il minimo rallentamento.

Archiviate tutti i documenti che volete, tutte le foto che scattate, tutti i video che girate nella memoria di archiviazione da 256GB che potete espandere fino a 1TB tramite una comoda scheda microSD. La fluidità delle immagini incontra la connettività ultraveloce nell’esclusiva piattaforma per dispositivi mobili Qualcomm Snapdragon 870 con certificazione per Wi-Fi 6, che definisce nuovi standard in fatto di risoluzione, velocità e latenza.

Sempre pronto per creare ovunque e disegnare come un professionista con Lenovo Precision Pen 3, che si ricarica in modalità wireless ed è inclusa nella confezione. Infine grande qualità anche audio con il sistema con quattro altoparlanti JBL e quattro canali audio: un audio di livello cinematografico con Dolby Atmos potenziato dal design e dall’ottimizzazione Lenovo Premium Audio.

Insomma si tratta di un dispositivo di altissimo livello che grazie all’esclusiva Amazon potete portarvelo a casa con un risparmio di ben 300 euro. A soli 699 euro ve lo potete portare a casa anche in 5 comode rate da 58 euro al mese.

