Tablet Lenovo Tab P11 Plus: alta qualità a un prezzo MAI VISTO

Siete alla ricerca di un tablet performante, potente, ma anche economico? C’è un tablet Android tra le migliori offerte di oggi e ci riferiamo all’ottimo Lenovo Tab P11 Plus, e più nello specifico alla variante dotata di connettività Wi-Fi, 4 GB di memoria RAM e 128GB di storage interno. Questo interessante e completo prodotto è in promozione su Amazon al miglior prezzo web assoluto: potete acquistarlo infatti a 304 euro invece di 369 euro con un risparmio di ben 65 euro.

Tablet Lenovo Tab P11 Plus: caratteristiche principali

Il Lenovo Tab P11 Plus è un tablet touchscreen dotato di display multi-touch da 11″ con frequenza di aggiornamento di 60 Hz e risoluzione 2K. Funziona con un processore MediaTek Helio G90T Tab con otto core e 4 GB di RAM. L’archiviazione avviene su uno spazio di 128 GB, la batteria ha una capacità di 7500 mAh per un’autonomia massima di 15 ore in riproduzione musicale o 12 ore in riproduzione video e navigazione web.

Il tablet misura 25,84 x 16,3 x 0,75 cm, pesa 490 g e offre due sensori fotografici: uno nella parte posteriore (13 Mpx autofocus con flash) e uno nella parte anteriore (8 Mpx) per foto e video di buona qualità. Il reparto multimediale vanta anche audio Dolby Atmos per godere appieno tutti i contenuti preferiti. Tutto questo può essere vostro all’incredibile prezzo di 304 euro invece di 369 euro grazie allo sconto del 18%. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.