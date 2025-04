Tablet Lenovo da 10 pollici a 109 euro: offerta PERFETTA per lavoro e università

Lenovo Tab M10 è un tablet da 10.1 pollici con schermo Full HD, 64GB di memoria interna espandibile e sistema operativo Android che oggi puoi acquistare in esclusiva su Amazon al prezzo eccezionale di soli 109 euro, con spedizione Prime e consegna immediata.

Lenovo Tab M10: le caratteristiche del tablet

Lenovo Tab M10 è dotato di un display da 10.1″ WUXGA con risoluzione 1920×1200 e tecnologia anti-impronte, ideale per goderti immagini super definite senza distrazioni né aloni fastidiosi.

Il sistema è alimentato da un processore octa-core Unisoc T610 con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna espandibile tramite scheda microSD. La batteria da 5000mAh assicura fino a 10 ore di riproduzione video continua e si ricarica in meno di 3 ore e mezza.

Con WiFi 5 integrato è un tablet perfetto per intrattenimento, studio o il lavoro in mobilità. La confezione include l’alimentatore e il tablet è subito pronto a partire non appena lo accendi. Acquista adesso Lenovo Tab M10 in offerta su Amazon a soli 109 euro.