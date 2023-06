Tablet Lenovo 10 pollici FullHD con suono Dolby Atmos ed LTE (-19%)

Lenovo Tab M10 FHD Plus è uno dei più interessanti tablet che tu possa acquistare con una spesa di circa 200 euro. Specifiche tecniche di alto livello e soluzioni costruttive difficilmente rintracciabili su modelli che la concorrenza offre ad un prezzo così conveniente. Display ampio e definito, suono immersivo e lunga autonomia in fase di utilizzo lo rendono perfetto per studiare, per lavorare ed anche per l’intrattenimento.

Cogli al volo questa opportunità, prima che la promozione termini: completa il tuo acquisto su Amazon e, con uno sconto last minute del 19%, il tablet Lenovo sarà tuo a soli 202 euro invece di 249 euro.

Occhi puntati su questo imperdibile tablet Lenovo

La costruzione del tablet Lenovo prevede uno chassis interamente in metallo liscio, con un rapporto superficie/display che sfiora il 90%. Non passa inosservato lo schermo da 10,3 pollici con risoluzione FullHD. A bordo troviamo il processore MediaTek Helio P22T, al cui supporto agiscono 64GB di storage interno (espandibile fino ad 1TB con microSD) e 4GB di memoria RAM.

Non manca lo slot per la nano SIM, trattandosi di un tablet 4G LTE. Per quanto riguarda il comparto fotografico, Lenovo ha inserito una camera frontale da 5MP ed una posteriore da 8MP. Completano il quadro i due altoparlanti ottimizzati con Dolby Atmos, per un audio ricco ed avvolgente.

Agisci in fretta, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo Lenovo Tab M10 FHD Plus: in questo modo risparmierai 47 euro e riceverai il tablet a casa con spedizione rapida e gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.