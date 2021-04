Sei in cerca di un tablet da utilizzare per le tue sessioni lavorative o scolastiche? Oggi è in offerta su Amazon il modello Vankyo S20 a soli 118,99€. Il ribasso del 26% corrisponde a uno sconto effettivo di 41,00€ che rende l’acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Tablet: perché scegliere questo modello

Il mercato dei tablet è diventato sempre più ampio. Sono molte le marche ricorrenti, tuttavia il modello Vankyo S20 non ha nulla da invidiare agli esemplari più costosi. Il design semplice e lineare lo rende estaticamente apprezzabili.

Dotato di uno schermo da 10 pollici e con una risoluzione 1280×800, il device restituisce dei contenuti di alta qualità. L’esperienza visiva è resa nettamente migliore dalle cornici sottili che si traducono in una visione più ampia.

Il processore Octa Core a 1.5 Ghz abbinato a ben 3 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione rendono le prestazioni dinamiche e fluide. La memoria, inoltre, è espandibile fino a un massimo di 128 GB mediante MicroSD.

Trattandosi di un dispositivo pensato anche per le videoconferenze, è dotato sia di una fotocamera frontale che posteriore. La prima ha una risoluzione di 5 megapixel, mentre la seconda vanta una lente di 8 megapixel.

Spicca la batteria che ha un valore di 6000mAh e consente un utilizzo quotidiano senza intoppi. Con un utilizzo tipico, infatti, l’autonomia di Vankyo S20 si assesta alle 12 ore.

Al momento della ricezione, infine, il device presenta la versione 9.0 di Android.

Puoi acquistare il tablet Vankyo S20 a soli 118,99€ su Amazon nella colorazione Grigio. Acquistalo oggi e ricevilo nel giro di 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite sia sul primo ordine che presso punto di ritiro. Il dispositivo, inoltre, può essere acquistato a rate grazie a CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet