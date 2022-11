Tablet Huawei da non perdere: lo SCONTO di 100€ durerà solo 1 giorno

Huawei Mediapad T5, fra i pochissimi tablet che potresti acquistare ad un prezzo così basso, è uno dei più consigliati per affiancare i ragazzi nei loro momenti di studio ma anche per garantire un valido supporto ai professionisti, che avrebbero così al loro servizio un device affidabile per mezzo di cui consultare i documenti di lavoro in mobilità. La lunga durata della batteria rende questo prodotto ideale per chi trascorre molte ore della giornata fuori casa.

Non pensarci troppo, la promozione terminerà a breve: fai ora il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto folle del 44%, il tablet Huawei sarà tuo con appena 129 euro invece di 229,90 euro (una bella differenza).

Tablet Huawei in offerta su Amazon a prezzo bassissimo

Il dispositivo si caratterizza per uno schermo da 10.1 pollici in formato 16:10 e con una risoluzione pari a 1920×1200 pixel, generando una densità di 224 PPI per immagini sempre chiare e nitide. A bordo troviamo 2 altoparlanti stereo potenziati con tecnologia Huawei Histen 5.0, che restituiscono suoni profondi per un’esperienza sorround 3D impareggiabile. Huawei Mediapad T5 non passa certo inosservato, merito di un design elegante e di una scocca in metallo per la massima resistenza. Non dimentichiamo le eccellenti prestazioni assicurate dal processore octa-core con frequenza di 2.36 GHz, assistito 3 GB di memoria RAM e da 32 GB di storage interno su cui salvare tutti i documenti e contenuti multimediali da portare sempre con te.

Fai in fretta, il prezzo tornerà a salire in pochissime ore: metti nel carrello il tuo nuovo tablet Huawei e, oltre a risparmiare più di 100 euro, arriverà da te in breve tempo e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.