Tablet Huawei con Android ricondizionato in OFFERTA FOLLE a soli 80,99€: c'è poco tempo

Oggi eBay propone un’offerta imperdibile su un modello ricondizionato del tablet Huawei MediaPad M5 Lite: grazie al codice VACANZE23 lo paghi appena 80,99€. Un’offerta eccellente per chi cerca un dispositivo affidabile senza dover spendere una fortuna.

Il tablet vanta un display da 8″ con risoluzione FHD (1920×1200 pixel) e vetro curvo 2.5D, garantendo un’esperienza visiva nitida e dettagliata. Con il processore Octa-Core Kirin 710 a 12 nm e la GPU ARM Mali-G51 MP4, il tablet offre prestazioni fluide per la navigazione, lo streaming e l’utilizzo di app.

La configurazione hardware comprende 3GB di RAM e 32GB di storage interno, espandibile tramite Micro SD fino a 512GB, offrendo spazio sufficiente per le tue applicazioni, foto e video. Le fotocamere posteriore da 13MP e frontale da 8MP consentono di catturare immagini e video di buona qualità.

Il tablet è dotato di un jack audio da 3,5 mm e altoparlanti stereo certificati Harman Kardon, assicurando un’esperienza audio coinvolgente. Connettività completa con 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.2 LE e GPS, il tablet è pronto per essere utilizzato ovunque.

La batteria da 5100mAh garantisce una buona autonomia, consentendoti di utilizzare il tablet per lunghe sessioni senza preoccuparti della ricarica frequente. Ti consigliamo di non perdere questa straordinaria offerta e di acquistare subito questo modello ricondizionato del MediaPad M5 Lite in offerta: ne rimangono ancora pochissimi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.