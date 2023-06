Tablet economico a 99 euro? L'occasione perfetta arriva su Amazon

Desideri un tablet economico che soddisfi le tue esigenze di base, streaming, internet e studio? Allora non puoi lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta! Su Amazon, puoi acquistare il fantastico Blackview Tab 8, un tablet da 10 pollici, al sorprendente prezzo di soli 99 euro grazie al coupon sconto da applicare direttamente in pagina.

È l’occasione perfetta per avere tra le tue mani un dispositivo affidabile e performante senza spendere una fortuna.

Blackview Tab 8: il tablet economico che stavi cercando

Immagina di avere a disposizione una potente combinazione di 7GB di RAM e 128GB di ROM. Il Blackview Tab 8 offre una tecnologia di espansione della memoria che ti consente di aggiungere ulteriori 3GB di RAM garantendo una velocità di elaborazione ottimale e la possibilità di installare una vasta gamma di applicazioni.

Con uno spazio di archiviazione di 128GB, avrai ampio spazio per i tuoi video, foto, app e potrai anche trasferire facilmente file e documenti. Se desideri ancora più spazio, il tablet supporta schede di memoria TF espandibili fino a 1TB permettendoti di avere tutte le tue risorse preferite sempre a portata di mano.

Il Blackview Tab 8 è equipaggiato con il sistema operativo Android 12 e Doke OS, garantendo una navigazione sicura e fluida. Potrai accedere rapidamente a nuove funzioni come screenshot, screenshot lunghi, registrazione dello schermo e screencast, rendendo la tua esperienza ancora più completa. Inoltre, grazie alla connessione Wi-Fi 6 ultraveloce, potrai goderti una connessione più rapida e affidabile, con una maggiore capacità e una minore latenza rispetto al Wi-Fi 5G.

Il display da 10 pollici con risoluzione HD 1280×800 ti offrirà un’esperienza visiva di alta qualità, con colori vivaci e dettagli nitidi. Con uno spessore di soli 8,9 mm e un peso di 520 g, il tablet è estremamente leggero e facile da trasportare ovunque tu vada. Inoltre, offre diverse modalità tematiche, come la modalità lettura e la modalità focus, che ti permetteranno di goderti una lettura più concentrata e coinvolgente. Sia che tu stia studiando, guardando un film o leggendo un libro, il Blackview Tab 8 si adatterà perfettamente alle tue esigenze.

La batteria da 6580mAh ti garantirà un’autonomia eccezionale, con una durata di fino a 15 ore per video, giochi, eBook e musica. Inoltre, il tablet è dotato di una fotocamera da 8MP per videochiamate di alta qualità e supporta la funzione OTG, consentendoti di collegare altri dispositivi elettronici per un’esperienza ancora più versatile. Non dovrai più preoccuparti di interruzioni durante la ricarica o l’ascolto di musica, grazie alla presenza di una porta USB di tipo C e di un jack per cuffie da 3,5 mm separati.

Approfitta ora di questa straordinaria offerta su Amazon e porta a casa il Blackview Tab 8, il tablet da 10 pollici che soddisferà tutte le tue esigenze senza svuotare il tuo portafoglio. Clicca qui per applicare il coupon sconto e acquistarlo a soli 99 euro.

