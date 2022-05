Tablet dalla batteria INFINITA: Android 11 ed esperienza premium (99€)

Se c’è un tablet che devi prendere in considerazione è proprio questo di BENEVE che su Amazon è ancora più economico del solito. Chi ha detto che se hai un budget ristretto devi compromettere la qualità? Questo modello è l’esempio lampante che con una spesa minima ti porti a casa un vero gioiellino.

Completo di tutto lo utilizzi per svago, lavoro e studio tanto con Android 11 hai tutto a tua disposizione. C’è solo un dettaglio, se lo vuoi faresti bene a sbrigarti perché il prezzo è veramente allettante: collegati ora su Amazon e acquistalo con 99,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia, con Prime attivo sul tuo account lo ricevi in quattro e quattr’otto.

Tablet gioiello: spesa minima, ma stai sicuro che la resa è massima

Questo tablet ha tutto al posto giusto. Ottime componenti e materiali di buona qualità. L’esperienza finale non può che essere premium per te perché sta sicuro che potrai utilizzarlo per ore e ore senza mai lamentarti.

Grazie alla presenza di Android 11 hai a disposizione tutte le applicazioni che più ti piacciono. Ovviamente non mancano all’appello i servizi Google quindi non ti preoccupare, hai il Play Store a disposizione per fare ciò che vuoi.

Il display da 10 pollici ha un’ottima qualità e ovviamente ti fa vedere tutto ciò che vuoi senza problemi, la risoluzione è avanzata così come i colori sono vivaci e realistici. Con la presenza di una doppia fotocamera (una posteriore e una anteriore), puoi scattare fotografie, partecipare a meeting senza problemi.

La caratteristica vincente? Senza ombra di dubbio la batteria da 6000mAh con tanto di ricarica rapida. Una vera libidine per quando sei fuori casa visto che l’autonomia è tanta e si fa amare senza mezzi termini.

Allora, che ne pensi? Se hai un piccolo budget è senza ombra di dubbio il tablet su cui puntare. Acquistalo al volo su Amazon questo gioiellino, con l’offerta in corso lo paghi appena 99,99€ ma fai attenzione perché il prezzo conveniente non durerà ancora per molto. Le spedizioni, come ti dicevo, sono gratuite e veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.