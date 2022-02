Tablet da scrittura 12" a 16€: 5 motivi non farne più a meno

I tablet da scrittura stanno spopolando da un po'. Il motivo? Semplicissimo: chiunque li provi si rende conto di quanto possono tornare utili in un sacco di contesti. In più, sebbene ce ne siano per tutte le tasche, non serve un patrimonio per accaparrarsi un modello soddisfacente. Ad esempio, quello che ho scovato in sconto su Amazon ha una superficie da ben 12″ ed è in promozione a 16€ circa appena con spedizioni rapide e gratuite.

Ma perché dovresti averne uno? Lasci che te lo spieghi: ti svelerò 5 motivi per i quali apprezzerai questo dispositivo da subito.

Tablet da scrittura: ecco perché non potrai più farne a meno

Lo apri, lo spacchetti e lo esamini. Ti chiedi perché dovrebbe diventare un prodotto che utilizzerai ogni giorno. Bene, ecco perché:

puoi prendere qualsiasi appunto di passi per la mente, senza sprecare carta in alcun modo: quando finisci, premi un pulsante, cancelli tutto e ricominci; puoi usarla per disegnare, creare schizzi, grafici ovunque ti trovi: leggero e sottile, puoi portarlo in giro nello zaino senza ingombro; è un'ottima forma di intrattenimento per bambini: dai loro la possibilità di dare sfogo alla loro creatività quante volte vogliono, basta premere un pulsante per cancellare tutto; se desideri salvare le tue creazioni, puoi digitalizzare tutto in un attimo: questo tipo di pannello si presta benissimo a essere fotografato con il tuo smartphone e salvata ovunque desideri; questo particolare modello è dotato di due calamite per attaccarlo al frigorifero, rendendolo perfetto da usare come lavagna appunti per tutta la famiglia.

Tutto questo, risparmiando un sacco di carta: ne giovano le tasche e – soprattutto – l'ambiente. Ecco perché amare un tablet da scrittura, se poi – come il modello in sconto su Amazon – ha anche uno schermo da 12″ è ancora meglio. Un investimento furbo, che torna utile all'infinito ed è anche molto gradevole sotto il punto di vista estetico.