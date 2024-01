Tablet con Android 14, offerta shock: su Amazon oggi lo paghi meno di 100€

Il tablet Teclast P30T, in offerta su Amazon a soli 99€ grazie a un coupon sconto da 60€, è un dispositivo potente e versatile che offre una combinazione di specifiche avanzate e un prezzo conveniente.

Con una configurazione di memoria impressionante di 10GB di RAM e uno spazioso storage interno da 128GB, espandibile fino a 1TB tramite lo slot per schede micro SD, il P30T è progettato per gestire il multitasking e offrire ampio spazio per i tuoi dati e le tue app preferite. La certificazione Google GMS e Widevine L1 garantiscono una compatibilità fluida con i servizi Google e la possibilità di installare app di terze parti come Netflix, Prime Video, YouTube e altro ancora.

Il tablet è alimentato da Android 14, ottimizzato per il controllo delle licenze delle app e per offrire maggiore controllo sulla privacy e sui dati. Il corpo in metallo con uno spessore di soli 7,8 mm e un peso di 440 g conferisce al dispositivo un design robusto e sottile. L’ampio display 2.5D TDDI Incell da 10.1 pollici con risoluzione di 1280×800IPS offre una visualizzazione nitida e dettagliata per un’esperienza visiva coinvolgente.

Il processore octa-core Allwinner A523 con GPU Mali-G57 garantisce prestazioni fluide e veloci, ideali per il multitasking e il rendering grafico. La batteria ad alta capacità da 6000mAh offre un’eccellente autonomia, consentendo di guardare film, serie o ascoltare musica senza preoccupazioni.

La connettività avanzata di questo dispositivo include il supporto per il WiFi6 a 2.4G/5G e Bluetooth 5.4, garantendo una connessione di rete stabile e un trasferimento di file efficiente. Inoltre, la presenza di un amplificatore stereo esterno integrato e un jack audio da 3,5 mm assicura un’esperienza audio di alta qualità.

Il tablet TECLAST P30T vanta anche caratteristiche come la fotocamera AI con doppio flash, che supporta la funzione AI beauty bokeh per catturare immagini spettacolari. Il design sottile e premium, insieme alla garanzia di 2 anni, rende questo tablet una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo potente e conveniente. Non perdere l’opportunità di acquistare il Teclast P30T a un prezzo così vantaggioso!

