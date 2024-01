Tablet con Android 13 in offerta a 109€: tantissimi accessori in omaggio

Il Tablet da 10 Pollici J10 con Android 13 è un dispositivo all’avanguardia che offre un’esperienza multimediale avanzata e un’efficienza senza pari. Dotato dell’ultimo sistema operativo Android 13, garantisce una maggiore sicurezza e personalizzazione delle impostazioni, tra cui widget, schermo diviso, controllo parentale e utenti multipli.

Normalmente proposto a 129,99€, oggi può essere tuo a meno di 110€ grazie ad un piccolo sconto sul suo normale prezzo di listino. Incluso nella confezione troverai anche diversi accessori in omaggio, tra cui una tastiera Bluetooth e un mouse.

Con processori potenti da 2.0GHz, il tablet J10 assicura un’esperienza fluida e veloce per l’utilizzo del sistema e lo streaming multimediale. Con 12GB di RAM e 128GB di ROM, espandibili fino a 1TB tramite scheda MicroSD/TF, offre ampio spazio per eseguire app, archiviare immagini, film, documenti e libri.

La connettività avanzata include Wi-Fi dual-band a 2.4GHz e 5GHz, per una connessione stabile e veloce, e Bluetooth 5.0, che consente di collegare auricolari, tastiere e altri dispositivi Bluetooth in modo rapido e affidabile.

Il tablet presenta uno schermo da 10 pollici con tecnologia 2.5D che offre colori chiari e ricchi, filtrando la luce blu per una visione confortevole. La batteria ad alta capacità da 8000mAh garantisce lunghe ore di utilizzo senza problemi, mentre le fotocamere anteriore e posteriore da 5MP e 8MP consentono di catturare ricordi e fare videochiamate nitide.

Con un corpo in metallo leggero e resistente, il tablet J10 include accessori come mouse, tastiera Bluetooth, custodia protettiva e altro ancora, offrendo la flessibilità di utilizzarlo come un piccolo notebook. Se hai bisogno di assistenza, il nostro team è sempre disponibile per aiutarti. Non farti scappare questa offerta e acquistalo ad un prezzo imbattibile!

