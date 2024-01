Tablet con Android 13 (e set regalo) in offerta ad un PREZZACCIO su Amazon

Se stai cercando un tablet potente e versatile, l’offerta attuale su Amazon per il Blackview Tab 10 a soli 139€ è un affare da non perdere. Questo dispositivo straordinario offre un’ampia gamma di funzionalità, garantendo una performance senza compromessi. Per approfittare di questa offerta non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo, riscattando in questo modo un buono da ben 50€!

Dotato di una generosa memoria interna da 256GB, espandibili fino a 2TB con una scheda TF, e 16GB di RAM, il Blackview Tab 10 è alimentato dal potente processore MTK MT8788 Octa-Core. Questa combinazione offre una velocità di elaborazione rapida e una fluidità nelle applicazioni che renderanno ogni attività, dal gaming all’editing di foto, un’esperienza piacevole e senza intoppi.

Il sistema operativo Android 13, insieme a Doke_OS 3.0 e Google GMS, assicurano un’interfaccia intuitiva e una vasta compatibilità con le applicazioni più popolari. La funzione di riconoscimento facciale aggiunge una dimensione di sicurezza, mentre le tre modalità di schermo si adattano alle diverse esigenze, dalla protezione degli occhi alla lettura notturna.

La fotocamera da 13MP cattura immagini e video chiari e vividi, mentre la batteria ad alta capacità da 7680mAh consente un utilizzo prolungato senza preoccupazioni. Gli altoparlanti stereo e il jack per cuffie da 3,5mm garantiscono un’esperienza audio immersiva, arricchendo la visione e l’ascolto di contenuti multimediali.

Ma non è tutto: il set regalo incluso aggiunge un tocco extra. La custodia protettiva, la penna, la pellicola temperata, il caricatore e il cavo dati assicurano che il tuo tablet sia sempre protetto e pronto all’uso.

Il Blackview Tab 10 è un tablet completo, adatto a tutte le tue esigenze digitali. Approfitta dell’offerta limitata su Amazon e immergiti in un’esperienza digitale senza completa e sicura.

