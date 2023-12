Tablet con Android 13 ad un PREZZO WOW su Amazon: lo paghi meno di 120€

Il tablet Blackview Tab 80 con Android 13 offre un’esperienza avanzata con un mix di funzionalità all’avanguardia. Oggi può essere tuo ad un prezzo decisamente interessante: attualmente è in offerta a meno di 120€ su Amazon. Se cerchi un tablet potente e versatile, ti suggeriamo di non fartelo scappare…

Dotato del sistema operativo Android 13 con interfaccia Doke_OS 3.0, il Tab 80 offre funzionalità avanzate come lo schermo diviso, la modalità PC e il casting tramite connessione WiFi. Con supporto per 4G LTE, 2.4GWIFI e 5GWIFI, assicura una connessione affidabile in qualsiasi momento, ideale per lavoro e svago simultanei.

La potente configurazione hardware include 8GB di RAM e 128GB di storage interno, espandibile fino a 2TB con una scheda TF. Con il processore T606, il tablet offre un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva, senza alcun intoppo.

Lo schermo da 10 pollici con risoluzione HD+ fornisce immagini chiare e dettagliate. Con modalità schermo personalizzabili, tra cui protezione degli occhi e lettura notturna, l’esperienza visiva è adattabile a diverse situazioni.

La batteria da 7680mAh garantisce un utilizzo prolungato, mentre la fotocamera da 13MP consente di catturare foto e video nitidi. Ultrasottile con uno spessore di 7,5 mm e leggero a soli 484 grammi, il Tab 80 è perfetto per chi è in movimento.

Approfitta di questa offerta su Amazon per aggiudicarti un tablet potente, ricco di funzionalità e adatto a diverse esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.