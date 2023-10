Tablet con Android 13 a soli 99€?! Sì, con questa doppia offerta di Amazon

Il tablet Oangcc da 10 pollici con sistema operativo Android 13 è un dispositivo che va oltre le aspettative, offrendo un’ampia gamma di funzionalità avanzate e un’esperienza utente migliorata. Attualmente in offerta a soli 99€ grazie a uno sconto del 25% e un coupon aggiuntivo da 5€, rappresenta un’opportunità conveniente per chi è alla ricerca di un tablet performante che soddisfi le esigenze quotidiane.

Il tablet viene venduto assieme ad un ricco bundle di accessori, tra cui cover con tastiera e mouse!

Il tablet Oangcc è equipaggiato con l’ultimo sistema operativo Android 13, l’ultima versione del sistema operativo di Google, che offre accesso completo a un’ampia gamma di app e funzionalità avanzate. Con Android 13, gli utenti possono godere di un’esperienza utente più fluida e efficiente.

Una delle caratteristiche interessanti del tablet Oangcc è la presenza di una modalità di controllo parentale e l’app Kids Space, che consentono di gestire e monitorare l’utilizzo del dispositivo, garantendo una navigazione sicura soprattutto per i più piccoli. Insomma, si tratta – volendo – di un ottimo regalo per un bambino o un perfetto primo tablet per ragazze e ragazzi.

Con un processore octa-core da 2.0 GHz e una RAM interna di 12 GB (6+6 virtuali), il tablet Oangcc offre una potenza di elaborazione notevole, consentendo un funzionamento veloce e senza interruzioni anche in presenza di applicazioni pesanti e multitasking.

L’ampio display FHD da 10 pollici offre colori vividi e immagini nitide, rendendo l’esperienza visiva più coinvolgente e appagante. Una risoluzione di 1920 x 1200 pixel porta i contenuti a un livello superiore.

Approfitta dell’offerta speciale attuale e acquista questo ottimo tablet entry-level con Android 13 ad un prezzo straordinario. Non dimenticare di spuntare la casella sotto al prezzo per riscattare il buono da 5€ e portare il prezzo finale a soli 99€!

