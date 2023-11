Tablet con Android 13 a soli 80€ grazie a questa STREPITOSA offerta di Amazon

Se stai cercando un tablet Android di ultima generazione ad un prezzo conveniente, il Blackview Tab 70 è la scelta perfetta. Con un prezzo scontato del 15% grazie al coupon, puoi acquistarlo a soli 80€ invece di 94,99€.

Il Tab 70 utilizza l’ultimo sistema operativo Android 13, che offre maggiore controllo sulla privacy e sui dati, garantendo una maggiore sicurezza. Inoltre, è certificato da Google GMS, il che significa che puoi scaricare tutte le app disponibili su Google Play.

Questo tablet supporta il WiFi 6, che offre una maggiore velocità di trasferimento dati e una connessione più stabile rispetto al WiFi 5G. Inoltre, il WiFi 6 introduce la tecnologia TWT (TARget Wake Time), riducendo il consumo energetico. Bene anche la presenza dello standard Bluetooth 5.0, che garantisce una copertura ampia, una maggiore velocità di trasmissione e una migliore compatibilità con dispositivi esterni.

Il Tab 70 è dotato di uno schermo da 10,1 pollici con tecnologia IPS, che offre colori brillanti e una visione confortevole. Supporta Widevine L1 per la riproduzione di video HD in più programmi. Con due altoparlanti stereo, offre un’esperienza audiovisiva coinvolgente. La batteria ad alta capacità da 6580 mAh garantisce un utilizzo duraturo per attività all’aperto e il tempo libero.

Se stai cercando un tablet Android 13 con prestazioni di alto livello a un prezzo accessibile, non perdere l’occasione di acquistare il Blackview Tab 70 a un prezzo scontato del 15%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.