Tablet con Android 13 a meno di 130?! Sì, con questo SCONTO CLAMOROSO di Amazon

Il tablet Blackview Tab 80 offre una vasta gamma di funzionalità e specifiche potenti, il tutto a un prezzo scontato del 78%. Dotato del sistema operativo Android 13 con Doke_OS 3.0, questo tablet si distingue per la sua versatilità e le prestazioni avanzate.

Con connettività 4G LTE, 5G WiFi e supporto per schede SIM duali, il Tab 80 garantisce una connessione stabile e veloce ovunque ti trovi, permettendo di lavorare e giocare senza problemi.

Il tablet ospita 16GB di RAM (espandibile fino a 8GB) e 128GB di spazio di archiviazione interno, con la possibilità di estenderlo fino a 2TB tramite scheda TF (non inclusa), permettendoti di immagazzinare una vasta gamma di contenuti multimediali.

Lo schermo da 10 pollici ad alta definizione offre colori vibranti e dettagli nitidi, supportando varie modalità di visualizzazione come la protezione degli occhi, la modalità lettura e un tema a colori scuri. La funzione di riconoscimento facciale aggiunge un livello di sicurezza al tablet, permettendoti di sbloccare il dispositivo in modo rapido e sicuro. Con una batteria da 7680mAh, una fotocamera principale da 13MP e una fotocamera frontale da 8MP, questo tablet è progettato per una varietà di utilizzi, garantendo un’esperienza d’uso prolungata e la possibilità di scattare foto nitide.

Pesa solo 484 grammi ed è sottile quanto 7,5 mm, rendendolo un compagno di viaggio leggero e maneggevole. Supporta funzionalità aggiuntive come il GPS, la connettività OTG e ha un jack da 3,5 mm per cuffie.

Questo dispositivo è ideale per chi cerca un tablet versatile e performante a un prezzo accessibile. Non farti scappare questa super offerta e metti subito sulle mani su un tablet Android versatile e potente proposto a meno di 130€!

