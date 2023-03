Tablet con Android 12 a meno di 100€? Si, con questa offerta imperdibile di Amazon

Chi l’ha detto che per avere un buon tablet con Android bisogna per forza svenare il portafoglio? Esplorando le migliori offerte su Amazon, abbiamo trovato una proposta decisamente interessante per un tablet con Android 12 adatto a ragazze e ragazzi. Una soluzione perfetta, anche per prendere appunti a scuola o per guardare i film e le serie TV su Netflix, grazie ad uno schermo ad alta risoluzione in grado di offrire immagini nitide e dettagliate.

Il tablet della Teclast che ti segnaliamo oggi solitamente venduto a 159,99€, ma oggi è disponibile a soli 99,99€. Il prezzo è, infatti, scontato a 109,99€, ma utilizzando l’apposito buono è possibile ottenere 10€ di sconto extra. Nulla di più semplice, ti basta spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto, prima di mettere il tablet nel carrello.

Questo tablet è dotato dell’ultimo sistema operativo Android 12 con certificazione Google GMS, il che lo rende più fluido e veloce rispetto alle versioni precedenti e ti offre un maggiore controllo sulla privacy e sui dati. Inoltre, è equipaggiato con il processore MT8183 da 2.0 GHz, mentre la GPU Mali-G72 offre ottime prestazioni sia per il lavoro che per il tempo libero. Il tablet ha uno schermo da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800 IPS HD. La tecnologia T-color migliorata offre colori vivaci e dettagli nitidi.

Il design è piacevole alla vista ed elegante, grazie ad un corpo semi-metallico leggero che lo rende anche molto confortevole, mentre il touchpad utilizza un processo a 12 nm per ridurre efficacemente la generazione di calore mantenendo alte prestazioni. Con 4 GB di RAM e 64 GB di storage, puoi goderti un’esperienza multitasking eccezionale. La memoria ROM ad alta velocità da 4 GB ti consente di archiviare grandi quantità di giochi e opere audiovisive. Inoltre, puoi espandere la memoria interna fino ad 1TB, grazie alle schede TF. Insomma, un tablet che se la cava più che bene proposto ad un prezzo semplicemente imperdibile: oggi è tuo a 99,99€ ma devi fare in fretta, perché l’offerta sta andando a ruba e non durerà ancora a lungo.

