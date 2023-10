Tablet con 8GB di RAM e 64GB di memoria a 79€ grazie a questo COUPON!

Il TECLAST P26T, un tablet Android da 10,1 pollici con 8 GB di RAM e 64 GB di ROM, è ora in offerta speciale su Amazon a soli 79,99 €, anziché 129,99 €, grazie al coupon sconto di 50 €. Questa è un’opportunità imperdibile per ottenere un tablet di alta qualità a un prezzo incredibilmente conveniente.

TECLAST P26T: ecco le caratteristiche del tablet

Il cuore di questo tablet è alimentato da un processore octa-core da 1,8 GHz che garantisce prestazioni fluide e reattive. Grazie ai suoi 8 GB di RAM, puoi eseguire più applicazioni contemporaneamente senza problemi, assicurandoti un’esperienza multitasking senza interruzioni.

Con 64 GB di spazio di archiviazione interno, avrai ampio spazio per conservare i tuoi file, come foto, video e documenti. Se hai bisogno di ancora più spazio, puoi espandere la memoria con schede TF fino a 1 TB.

La batteria da 5000 mAh ti offre un’autonomia di tutto il giorno, consentendoti di utilizzare il tablet senza doverlo ricaricare frequentemente. Puoi guardare video, navigare online e lavorare senza preoccuparti della durata della batteria.

TECLAST P26T utilizza il sistema operativo Android 13, che semplifica il design dell’interfaccia e migliora la sicurezza e la privacy Il tablet dispone anche di uno schermo IPS full view da 10,1 pollici, luminoso e resistente, con una risoluzione di 1280 x 800. La qualità dell’immagine è eccezionale, rendendo questo tablet adatto sia all’uso quotidiano che a compiti più professionali.

Inoltre, il tablet supporta il Wi-Fi 6 per velocità di connessione superiori e offre il Bluetooth 5.0 per un audio di alta qualità con cuffie wireless. La fotocamera anteriore da 2 MP e quella posteriore da 5 MP ti consentono di catturare foto e video di buona qualità e partecipare a videochiamate chiare.

Per accedere allo sconto, non ti basterà far altro che cliccare sul box “Coupon” presente su Amazon e potrai pagare TECLAST P26T solo 79,99 €!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.