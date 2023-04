Tablet Chuwi HiPad MAX: coupon sconto FOLLE di 120 euro su Amazon

Il Tablet Chuwi HiPad MAX è un dispositivo potente e versatile, che offre un’esperienza di utilizzo fluida e piacevole grazie alla sua potente CPU Snapdragon 680 con octa-core e alla scheda grafica Adreno 610 GPU. Il sistema operativo Android 12 preinstallato offre molte funzionalità e app per rendere il tablet adatto a tutte le esigenze. Grazie ad un coupon sconto di ben 120,00 euro, questo prodotto oggi può essere tuo al prezzo ridicolo di soli 179,00 euro. Un prezzo, che grazie al servizio di finanziamento Cofidis, lo puoi pagare in comode rate a tasso zero.

Tablet Chuwi HiPad MAX: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Uno dei punti di forza del Chuwi HiPad MAX è la sua grande quantità di memoria, con 8GB di RAM LPDDR4 e 128GB di ROM UFS 2.1, che lo rendono adatto a eseguire qualsiasi tipo di applicazione e conservare file di grandi dimensioni. Inoltre, è possibile espandere ulteriormente la memoria grazie allo slot per schede TF, che supporta fino a 512GB di spazio di archiviazione.

La qualità dello schermo del Chuwi HiPad MAX è eccellente, con un display IPS FHD da 10 pollici e una risoluzione di 2000 x 1200p. Il tablet offre una visione chiara e nitida, perfetta per l’apprendimento, il lavoro, i video e i giochi. La fotocamera frontale da 5 MP e quella posteriore da 8 MP consentono di scattare foto e video con facilità e di catturare ogni momento.

Il Chuwi HiPad MAX è anche dotato di funzionalità di connettività avanzate, come il supporto 4G LTE e il doppio slot per SIM, che consente di utilizzare il tablet come un vero e proprio smartphone. La trasmissione wireless a doppia frequenza 2.4G/5G Wifi e Bluetooth 5.0 consente di accedere a Internet in modo rapido e affidabile, mentre la batteria integrata da 7000mAh garantisce un’esperienza d’uso prolungata.

Infine, il Chuwi HiPad MAX è dotato di quattro altoparlanti che offrono un’esperienza audio di alta qualità e di molte certificazioni, tra cui GPS, OTG e Widevine L1, che consentono di utilizzare app come Netflix, Prime Video e YouTube per guardare i video con risoluzione 1080P.

In definitiva, il Chuwi HiPad MAX è un tablet altamente performante e versatile, che offre un’esperienza di utilizzo completa e soddisfacente. Grazie al coupon sconto di ben 120 euro su Amazon, è possibile acquistarlo a un prezzo molto conveniente di soli 179,00 euro, rendendolo la scelta definitiva se stai cercando un tablet di alta qualità a un prezzo accessibile. Tuttavia, i coupon a disposizione sono limitati, quindi acquistalo subito prima che tu perda questa occasione.

