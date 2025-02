Tablet che si crede notebook: ecco l'offerta per il Huawei MatePad Pro 13.2 PaperMatte

Huawei ha lanciato il nuovo MatePad Pro 13.2 PaperMatte, si tratta di un tablet caratterizzato da uno schermo enorme (13,2 pollici, intuibile dallo stesso nome) che potrebbe realmente sostituire un PC portatile nella maggior parte degli utilizzi. Oltre a questa importante caratteristica, garantisce anche tanta potenza, il che lo rende un prodotto ancora più interessante e consigliabile.

Solo per pochi giorni, potrete acquistarlo in sconto con tastiera, mouse e M-Pencil di 3° generazione inclusi nel prezzo pari a 949 euro, anziché 1199 euro. Utilizzate il coupon ATUTTMP13250 durante le fasi d’acquisto per garantirvi l’attuale miglior sconto.

Il display del Huawei MatePad Pro 13.2 è un OLED flessibile da ben 13,2 pollici, realizzato in formato 3:2. Esteticamente abbiamo un design particolarmente curato con spessore ridotto (appena 5,5mm) e scocca realizzata in fibra di vetro ad alta resistenza. Si tratta della versione PaperMatte, uno schermo con finitura opaca che restituisce sensazioni simili alla carta.

Ovviamente garantisce piena compatibilità con la Huawei Smart Magnetic Keyboard e con Huawei M-Pencil di 3a generazione (tecnologia NearLink e supporto a oltre 10.000 livelli di sensibilità alla pressione), entrambi accessori inclusi nel prezzo.

Il cuore pulsante di questo tablet è il processore Kirin 9000W che viene affiancato da 12GB di RAM e da 512GB di memoria interna. Sono stati inseriti ben 6 altoparlanti, due fotocamere posteriori rispettivamente da 13+8MP, una anteriore da 16MP ed una batteria di serie 2S da 5.050mAh a 7,7V (equivalente a 10.100mAh a 3,85V) con ricarica rapida a 88W.

Ecco tutte le principali specifiche tecniche riportate in maniera schematica:

display: PaperMatte OLED 13,2″ 2880×1920, 262ppi, schermo-scocca 94%, 1.000nit, contrasto 1.000.000:1

PaperMatte OLED 13,2″ 2880×1920, 262ppi, schermo-scocca 94%, 1.000nit, contrasto 1.000.000:1 processore: Kirin 9000W octa-core

Kirin 9000W octa-core memoria: 12GB di RAM 512GB interna

OS: HarmonyOS 4

HarmonyOS 4 connettività: WiFi, Bluetooth 5.2, USB-C 3.1 gen 1, GPS

WiFi, Bluetooth 5.2, USB-C 3.1 gen 1, GPS audio: 4x microfoni, 6x speaker, Huawei Sound

4x microfoni, 6x speaker, Huawei Sound pennino: M-Pencil

M-Pencil fotocamere: anteriore: 16MP, f/2,2 + dToF posteriori: 13MP principale, f/1,8, AF 8MP grandangolare, f/2,2, FF flash LED

batteria: 5.050mAh 7,7V equivalente a 10.100mAh 3,85V, ricarica rapida 88W cablata

5.050mAh 7,7V equivalente a 10.100mAh 3,85V, ricarica rapida 88W cablata dimensioni e peso: 289,1×196,1×5,5mm per 580g

Siete indecisi sul suo acquisto? Visitate lo shop ufficiale per scoprire nel dettaglio tutte le potenzialità di questo bellissimo Huawei MatePad Pro 13.2, così da comprendere al meglio quanto esso possa sostituire un notebook. Vi ricordiamo di utilizzare il codice sconto ATUTTMP13250 per acquistarlo a 949 euro con Smart Magnetic Keyboard, M Pencil 3 e mouse inclusi nel prezzo.