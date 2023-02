Tablet Blackview Tab 15 con tastiera inclusa a soli 189€ su eBay

Sbrigati ad andare su eBay! Metti nel carrello il Tablet Blackview Tab 15 a soli 189 euro, anziché 210 euro. Questo prezzo speciale lo ottieni grazie al codice coupon PIT10PERTE2023. Dotato di ogni comfort, offre 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Inoltre, inclusa nella confezione c’è anche una praticissima tastiera che si collega automaticamente rendendolo un personal computer. E come se non bastasse hai anche una pratica custodia protettiva. Grazie ai suoi altoparlanti smart-k quad-box stero sarai immerso dal suono. Il display da 10,5 pollici restituisce immagini vivide e colori brillanti.

Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Tablet Blackview Tab 15 full optional a soli 189€

Il Tablet Blackview Tab 15 è un dispositivo veramente full optional a un prezzo sorprendente. Sottile e leggero, è facile da portare sempre con sé, pronto per ogni evenienza. Il processore Octa-core è potente e garantisce una fluidità delle operazioni. Dotato di Android 12, è ultra intuitivo e piacevole da utilizzare.

Mettilo subito nel carrello a soli 189 euro, invece di 210 euro. Per ottenere questo sconto speciale devi inserire il codice coupon PIT10PERTE2023 prima del check out, nell’apposita sezione. Inoltre, puoi anche decidere di pagarlo in 3 rate a tasso zero da soli 63 euro al mese selezionando PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.