Tablet Blackview che fa PAURA alla concorrenza: WiFi + 4G da urlo

Questo tablet Blackview fa paura sotto tutti i punti di vista. Ti mette tra le mani il prodotto perfetto e di cui non fare mai a meno. Lo puoi utilizzare per lavoro, studio e svago senza problematiche e avendo sempre la giusta risorsa di cui hai bisogno.

Il prezzo è già molto competitivo, ma hai anche l’occasione di pagarlo meno del dovuto. Come? Collegati immediatamente su Amazon per spuntare il coupon e completare l’acquisto con appena 139,99€.

Le spedizioni, come sempre, sono sia gratuite che veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Tablet Blackview: una bomba sotto tutti i punti di vista

Design moderno, leggero e super portatile. Lo infili in borsa così come nello zaino e lo hai sempre a portata di mano. Con il suo display ampio, luminoso e in alta qualità non te ne perdi uno.

Proprio per questo motivo ti dicevo che lo puoi utilizzare per studio, lavoro e svago. Intanto hai come sistema operativo Android 12 e i servizi Google sono presenti per scaricare qualunque applicazione tu voglia.

Non avere dubbi sulla memoria: di base hai 128 GB a portata di mano ma se hai bisogno di qualcosa in più, inserisci una scheda SD e arrivi a 1TB complessivo.

Che dirti se non che non mancano all’appello fotocamera da 13MP e 8MP, Bluetooth, GPS e anche un doppio slot per due SIM. In questo modo hai a portata di mano sia linea WiFi che 4G LTE fuori casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.