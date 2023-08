Tablet Android SUPER ACCESSORIATO a 99 euro: solo su Amazon

Hai mai desiderato un tablet che offrisse prestazioni eccezionali, connettività affidabile e una serie di funzionalità avanzate, il tutto ad un prezzo incredibile? Amazon ha esattamente ciò che cerchi: un dispositivo Android completamente accessoriato, disponibile ad un prezzo incredibile di soli 99,88 euro invece di 149,88 euro.

Tablet a 99 euro completo di accessori

Il Tablet S22 è alimentato dalla più recente versione di Android 13, che offre una serie di vantaggi tra cui un maggiore controllo sulla privacy e sui dati. Con Android 13, puoi godere di un’esperienza più sicura e personalizzata. Il processore octa-core fino a 2.0GHz offre prestazioni fluide e reattive, rendendo il multitasking e l’uso quotidiano estremamente veloci ed efficienti.

Con supporto per il WiFi a 5.0GHz e Bluetooth 5.0, il Tablet garantisce una connessione stabile e veloce. Il WiFi a 5.0GHz offre una maggiore velocità di trasmissione e una migliore copertura, consentendoti di navigare su Internet e utilizzare le tue app preferite senza interruzioni. La connessione Bluetooth 5.0 garantisce un’ampia compatibilità con dispositivi esterni, come cuffie wireless e altoparlanti Bluetooth.

Con 12GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione interno, il dispositivo offre spazio più che sufficiente per memorizzare tutti i tuoi documenti, foto, video e app preferite. Inoltre, con la possibilità di espandere la memoria fino a 512GB tramite scheda MicroSD, non dovrai mai preoccuparti di rimanere senza spazio. Il multitasking sarà fluido e veloce, e potrai godere di prestazioni ottimali in qualsiasi situazione.

Il Tablet S22 è certificato con Google GMS, il che significa che avrai accesso a tutte le app su Google Play Store, da TikTok a Netflix e molto altro. Inoltre, con un ampio schermo da 10.1 pollici e una batteria da 6000mAh, potrai goderti ore di divertimento e produttività senza interruzioni. La funzione di registrazione dello schermo e il controllo dei gesti aggiungono un tocco di innovazione all’esperienza complessiva.

Con il tablet riceverai anche una tastiera Bluetooth, un mouse wireless 2.4G, una custodia protettiva e altri accessori essenziali, tutto incluso nel prezzo incredibile di 99,88 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.