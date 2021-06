Il tablet Android da 10 pollici di Feonal è in promozione su Amazon a €118,99. Attraverso un ribasso del 15%, il prezzo di base subisce uno sconto di €21,00 che rende l'acquisto leggermente più conveniente.

Tablet Android: come mai questo modello è così interessante

Il tablet Android da 10 pollici è un dispositivo utile ad avere in casa. Adatto per gustarsi contenuti in streaming o per seguire lezioni e sostenere esami o call di lavoro, questo dispositivo è una valida opzione di acquisto se si è alla ricerca.

Montante un display da 10,1 pollici, il device vanta una risoluzione Full HD da 1080p per concedere il massimo dell'esperienza visiva. Le cornici sono abbastanza sottili e rendono il feedback complessivo degno di nota.

Per quanto riguarda il processore montato, invece, sappiamo che questo è uno octa-core che viene affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione per prestazioni dinamiche. La memoria, inoltre, può essere stanza mediante una MicroSD fino ad un massimo di 128 GB.

Degne di citazione sono le due fotocamere integrate nel corpo del tablet. Quella frontale ha una risoluzione di 5 megapixel mentre quella posteriore vanta un obiettivo da ben 13 megapixel così da potersi sbizzarrire anche con lo scattare foto e registrare video.

Infine, la batteria vanta un valore tipico di 6000 mAh che costituiscono un ottimo valore e sono sufficienti ad affrontare più di 8 ore di uso consecutivo senza mai ricorrere alla ricarica.

Il tablet Android da 10 pollici di Feonal è disponibile all'acquisto su Amazon a soli €118,99. È un prodotto prime e quindi se si è abbonati, ordinandolo oggi lo si riceverà in appena 48 ore. In caso alternativo le spedizioni sono gratuite ma effettuate in tempi standard. Il device è idoneo anche al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis.

