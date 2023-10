Tablet Android Octa-core da 10 pollici con 8GB di RAM a 109€

Prima di tutto voglio dirti che questa offerta che ti sto per segnalare è a tempo e quindi dovrai essere molto veloce per riuscire ad avvalertene. In questo momento se vai su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il tablet Android SGIN a soli 109,99 euro, anziché 129,99 euro.

Già il prezzo di listino non è altissimo ma con questo ulteriore sconto del 15% è da prendere al volo. Uno dei tablet con il miglior rapporto qualità prezzo che puoi trovare sul mercato. Ha un bellissimo display e offre ottime prestazioni, grazie un processore Octa-core dotato di 8 GB di RAM. Un vero affare.

Tablet Android dal rapporto qualità prezzo eccellente

Sicuramente questo dispositivo è stato pensato per chi non vuole spendere molto, tuttavia offre delle ottime prestazioni che non deludono affatto. Ha un fantastico display da 10,1 pollici FHD con la risoluzione dal 1920 x 1200p. Offre colori vivaci e intensi ed è dotato di un pannello IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione.

Monta un processore Octa-core con a supporto 8 GB di RAM e una memoria interna da 128 GB che potrai espandere fino a 256 GB tramite una microSD. Possiede una batteria da 6000 mAh che dura a lungo e si ricarica rapidamente. Ed è anche dotato di una fotocamera posteriore da 8 MP e una frontale da 5 MP.

Insomma un dispositivo economico dalle ottime prestazioni. Quindi affrettati perché l’offerta scadrà in poco tempo. Prima che ciò avvenga vai su Amazon e acquista il tuo tablet Android SGIN a soli 109,99 euro, anziché 129,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.