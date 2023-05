Tablet Android ECCELLENTE a soli 119€ su MediaWorld: un SOGNO

Sei alla ricerca di un Tablet Android efficiente, portatile, bello da vedere e piacevole da utilizzare, ma che costi poco? MediaWorld vuole realizzare il tuo sogno. Grazie al nuovo volantino oggi acquisti il Mediacom SmartPad Azimut 3 a soli 119,99 euro, invece di 159,99 euro. Si tratta di un dispositivo completo di tutto, addirittura è anche 4G LTE, così puoi inserire una SIM dati per navigare online senza WiFi.

SmartPad Azimut 3 è la risposta esatta per chi vuole un prodotto facile, veloce e connesso. Lavoro, scuola o intrattenimento, la sua tecnologia garantisce la tua massima libertà di azione. In pratica navigazione, streaming, download e gaming sono in completa libertà grazie alla connessione 4G LTE. Inoltre, garantisce anche una semplicità d’uso incredibile, con un audio potente e uno schermo brillante.

Tablet Android Mediacom SmartPad Azimut 3: l’eccellenza l0w cost

Il Tablet Android Mediacom SmartPad Azimut 3 è la scelta ideale per chi cerca la qualità a un prezzo low cost. Dotato di un display ampio e dettagliato da 10,1 pollici, si propone con un pannello IPS antiriflesso che garantisce colori vivi e realistici da qualsiasi angolazione. La webcam frontale è perfetta per videochiamate di lavoro e didattica a distanza. Il suo design contemporaneo lo rende bello da vedere ed elegante da mostrare.

Le linee ergonomiche facilitano un utilizzo pratico e comodo, soprattutto in mobilità. Il pezzo forte è la sua batteria Li-Po da 6000 mAh che garantisce una lunga durata in qualsiasi condizione di utilizzo. Guarda film, serie TV, gestisci documenti o ascolta musica per tutto il giorno, anche lontano da casa. Il processore Octa-Core A55 fa il resto portando le prestazioni a ottimi livelli di velocità e fluidità. Mettilo nel carrello ora a soli 119,99 euro, anziché 159,99 euro, solo su MediaWorld.

