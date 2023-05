Tablet Android con tastiera, mouse, penna e custodia: il prezzo? Ridicolo

Un tablet è un dispositivo elettronico che combina le funzioni di uno smartphone e di un computer portatile. Con un tablet puoi navigare in Internet, guardare film e serie TV, ascoltare musica, leggere libri e riviste, giocare, lavorare e studiare.

Per sfruttarne al meglio le sue potenzialità, è utile avere degli accessori che ne aumentino le funzionalità e il comfort. Ad esempio, una tastiera Bluetooth per scrivere più velocemente, una penna touch screen per disegnare o prendere appunti, una custodia protettiva per evitare danni o graffi, un mouse per facilitare la navigazione e così via.

Insomma, se stai cercando un tablet economico, di qualità e che ti offra tutto questo perché oggi puoi acquistare questa soluzione a soli 109,99 euro invece di 159,99. E la confezione ha tutto che ti serve per la tua produttività.

Tablet Android in offerta: lo trasformi in un laptop touchscreen

Il tablet J10 è un dispositivo con sistema operativo Android e processore octa-core da 2,0 GHz, affiancato da memoria RAM da 4 GB che insieme ti offrono prestazioni elevate e multitasking fluido. La capacità di archiviazione interna è di 64 GB, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Il display è un pannello touchscreen IPS 2.5D da 10,1 pollici con una risoluzione di 1280×800 pixel. Lo schermo offre una visualizzazione a colori chiara e ricca in diversi ambienti e ha una funzione di protezione degli occhi e filtro della luce blu per prevenire la fatica visiva.

Per quanto riguarda la connettività è presente un modulo Wi-Fi dual band a 2,4 GHz e 5 GHz, che migliora la velocità e la stabilità della connessione di rete, e una funzione Bluetooth 5.0 integrata che permette di collegare auricolari, tastiere e altri dispositivi senza filo.

Per catturare qualche ricordo puoi sfruttare la doppia fotocamera anteriore e posteriore da 5 MP + 8 MP, che può essere utilizzata per scattare foto, registrare video e fare videochiamate con la famiglia, gli amici e i colleghi. Del resto, con la batteria integrata da 8000 mAh lo usi per almeno 8 ore senza dover ricaricare.

Il punto di forza infine è la sua dotazione: mouse, tastiera Bluetooth, adattatore OTG, penna touch screen, custodia protettiva, dispositivo di ricarica, spillo estrai SD, protezione dello schermo e altro ancora. Insomma questo tablet si può trasformare in un piccolo laptop per lavorare, studiare e giocare.

Non lasciarti sfuggire questa offerta incredibile: acquista ora il tablet J10 a soli 109,99 euro su Amazon e ricevilo a casa tua in pochi giorni con la spedizione gratuita. Potrai goderti un tablet Android da 10 pollici di qualità a un prezzo imbattibile.

