Tablet Android con 6+64GB e Display Full HD a €80 grazie al COUPON Amazon!

Il Blackview Tab 70 è ora in vendita su Amazon a un prezzo straordinario: soli 80,49€ invece di 114,99€, grazie al coupon del 30%! Questa è un’occasione imperdibile per chi è alla ricerca di un tablet Android di alta qualità a un prezzo conveniente.

Blackview Tab 70: tutte le caratteristiche

Il Blackview Tab 70 offre una vasta gamma di funzionalità che lo rendono un prodotto eccezionale. Il suo schermo da 10,1 pollici con risoluzione HD+ ti offre immagini nitide e dettagliate, perfette per il gaming, la visione di film e la navigazione web. Il potente processore octa-core garantisce prestazioni fluide e veloci, consentendoti di eseguire molteplici attività senza intoppi.

Con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna, il Tab 70 ti offre un’ampia capacità di archiviazione e un multitasking fluido. Che tu voglia conservare foto, video, app o documenti, avrai spazio sufficiente per tutto.

Il tablet è dotato di tre fotocamere, di cui due da 2MP e 5MP sul retro, per catturare immagini nitide e dettagliate. La batteria da 6580mAh assicura una lunga durata d’uso, permettendoti di utilizzare il tablet per ore senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente.

Con il sistema operativo Android 13 e il supporto di Google GMS, avrai accesso a tutte le app disponibili su Google Play, garantendo un’ampia varietà di app e giochi da esplorare. La connettività Wi-Fi 6 garantisce una connessione Internet veloce e stabile, mentre il Bluetooth 5.0 offre una copertura più ampia e una maggiore velocità di trasmissione.

Inoltre, con 6GB di RAM, incluso il supporto per l’espansione RAM da 3GB, avrai prestazioni fluide e un avvio rapido delle app. Non importa se stai lavorando, giocando o semplicemente navigando sul web, il Blackview Tab 70 è pronto per affrontare qualsiasi sfida.

Non perdere questa occasione di acquistare un tablet Android di alta qualità a un prezzo straordinario di soli 80,49€ invece di 114,99€. Rendi la tua vita digitale più semplice e divertente con il Blackview Tab 70.