Tablet Android completo di accessori: il DOPPIO SCONTO è un affare

Se nel tempo libero ti piace girare su internet, guardare contenuti in streaming e perdere tempo rilassandoti a pieno, allora devi puntare a un tablet Android come alleato. Con il suo display più ampio ti permette di avere una visione più accurata che su smartphone e ti salva dal mal di occhi. Questo modello di Yestel, ad esempio, è una vera bomba dal momento che arriva con tutti i suoi accessori ed è in doppio sconto su Amazon. In altre parole, attivando il coupon lo fai tuo a soli 114,85€.

Se fossi in te lo prenderei seriamente in considerazione anche perché le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Yestel: cosa sapere sul suo tablet Android

Semplicissimo all'apparenza, questo tablet Android firmato Yestel è perfetto per un utilizzo quotidiano e semplice. Praticamente lo acquisti non dovendo effettuare seconde spese dato che include in confezione una comodissima penna per il touch screen, una tastiera Bluetooth, una cover protettiva, un mouse wireless e una pellicola protettiva. Lo utilizzi per svago e piccoli lavoretti così da avere a portata di mano sempre un alleato.

Ti mette a disposizione un display da 10,1 pollici IPS e in risoluzione HD sul quale puoi goderti ogni tipo di contenuto. Ti farà piacere sapere che con le cornici sottili l'esperienza visiva appare persino più ampia e immersiva. Il processore Octa core viene abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria per lasciarti quanta più autonomia possibile. Inoltre sappi che la memoria la puoi benissimo espandere mediante una semplice MicroSD se raggiungi il limite massimo.

Non mancano all'appello un'ottima batteria duratura e due fotocamere: una interna e una posteriore.

Tutto questo e molto altro lo trovi su Amazon, alla pagina ufficiale di questo tablet Android Yestel che costa solamente 114,85€ grazie al coupon.