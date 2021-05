Sei in cerca di un tablet Android? Il modello prodotto da Hotreals è in offerta su Amazon a soli 93,49€. Il ribasso del 19% si traduce in uno sconto effettivo di 21,50€ che rende l’acquisto più economico.

Tablet Android con accessori inclusi: cosa sapere

Il bundle oggi in offerta comprende al suo interno il tablet, la tastiera, il mouse e la protezione per lo schermo. Hotreals è il produttore di tutte le componenti che a questo prezzo sono un affare.

Il tablet ha un display con ampiezza da 10 pollici. Nello specifico si tratta di un touch Screen IPS con risoluzione 1280×800 pixel. La visione complessiva è di buona qualità.

Il processore è MTK e viene abbinato a ben 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione. Le prestazioni sono dinamiche e fluide e consentono di scaricare e guardare contenuti in streaming senza problemi. La memoria può essere espansa fino a 128 GB mediante MicroSD.

Il dispositivo è dotato di ben due fotocamere: una frontale che vanta una lente da 5 megapixel e una posteriore con lente da 8 megapixel. Ciò significa che può essere utilizzato anche per videoconferenze.

Degna di nota è la batteria che ha un valore di 8000mAh che assicura un’autonomia longeva. In totale può fornire fino a 7 ore di riproduzione continua senza ricorrere alla ricarica.

Tra le altre features sono degne di citazione il doppio scomparto per le schede SIM, il GPS integrato e il supporto al Bluetooth.

