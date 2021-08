Un bel tablet Android ci vuole proprio: se ne vuoi uno anche tu ma non desideri spendere una cifra assurda, questo modello di Yestel è perfetto. Su Amazon ti costa appena 139,99€ grazie alla doppia promozione in corso, ti basta attivare il coupon per avere l'extra sconto.

Arriva a casa tua in pochissimo tempo e soprattutto gratuitamente.

Tablet Android: cosa ti riserva questo modello

Un tablet in casa significa avere la possibilità di poter giocare, navigare tra le app e perché no, godersi anche i contenuti in streaming. Il modello prodotto da Yestel ti permette di fare tutto ciò grazie al suo sistema Android e alla sua scheda tecnica con caratteristiche interessanti.

In confezione sono compresi una serie di accessori come caricatore, cavo di alimentazione, cuffie, cover e copertura in vetro così da renderlo sicuro fin da subito. Praticamente non hai bisogno di fare acquisti secondari.

Ha montato un display da 10 pollici con risoluzione 1920 x 1200 pixel. Le cornici sono molto sottili quindi ti sembrerà di avere una visione anche più ampia, ma la vera chicca sta nella presenta di una fotocamera sia frontale che posteriore. In questo modo potrai sbizzarrirti come meglio credi e utilizzare questo dispositivo anche per scattare foto, registrare video ed effettuare videochiamate.

Con la batteria da 6000 mAh e la possibilità d'inserire al suo interno fino a due SIM, hai davvero l'occasione di acquistare un prodotto completo a un prezzo straordinario.

Acquista subito il tuo tablet Android su Amazon a soli 139,99€. Lo ordini subito e lo ricevi in uno o due giorni se sei abbonato Prime. Se invece sei cliente standard non perdere l'occasione di ottenere le spedizioni gratuite presso i punti di ritiro.

Ps: se ne hai necessità, lo paghi persino a rate con Cofidis in fase di checkout.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet