Tablet Android ad un prezzo che fa sgranare gli occhi: bastano 49€

Il sorprendente tablet Teclast è l’alternativa migliore al servizio di chiunque fosse alla ricerca di un dispositivo completo per lo studio, il lavoro, lo svago e la navigazione su internet ad un prezzo bassissimo. Il sistema operativo Android 12 rende l’esperienza d’uso ancora più efficace e coinvolgente, con un’interfaccia intuitiva ed una vasta offerta di app. La batteria da 4000 mAh e l’ottimizzazione del sistema operativo conferiscono al tablet una durata fino ad 8 ore per la visione di video.

Un’occasione di cui approfittare subito, prima che l’offerta termini: acquistalo su Amazon e, spuntando in pagina il coupon con sconto di 10 euro, il tablet sarà tuo con soli 49 euro.

Minimo storico su Amazon per il tablet Teclast

Il processore Allwinner A133 quad-core a 64 bit, con una frequenza massima di 1,6 GHz, garantisce prestazioni veloci senza intoppi. La ROM da 32G offre sufficiente spazio per le applicazioni e può comunque essere espansa fino a 512 GB tramite scheda TF. La GPU Rogue GE8300 di PowerVR dà vita ad una grafica ineccepibile, con video fluidi e coinvolgenti esperienze di gioco.

Il tablet Teclast è anche dotato di uno schermo IPS da 8 pollici con risoluzione 1280×800 pixel e proporzioni 16:10: ottimo per guardare film e navigare online. La cornice stretta da 6 mm rende il dispositivo elegante ed alla moda. La connettività wireless è garantita da Bluetooth 5.0 e Wi-Fi ad alta velocità, che permettono di accedere ad internet ed al telefono contemporaneamente.

In conclusione, il tablet Teclast è un dispositivo versatile e potente, dotato di caratteristiche all’avanguardia che lo rendono ideale per una vasta serie di attività. La sua batteria duratura, la potenza del processore, la grafica sorprendente e la connettività wireless impeccabile lo rendono un’opzione attraente per tutti coloro che cercano un tablet di alta qualità con una spesa minima.

Le unità a disposizione stanno per finire e la cosa non sorprende ad un prezzo del genere: non perdere tempo e metti nel carrello il tuo nuovo tablet Teclast, spesa ai minimi storici con consegna veloce e gratuita direttamente a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.