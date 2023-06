Tablet Android a meno di 80€? Sì con questa offerta straordinaria di Amazon

Il N-one Tablet con Android 12 è disponibile in una super offerta su Amazon a soli 79,4€, offrendo un notevole risparmio sul prezzo di listino normale. Se stai cercando un tablet con un ottimo rapporto qualità prezzo estremante accessibile, ti suggeriamo di puntare proprio su questa soluzione. E ti spieghiamo subito perché.

Per ottenere questo prezzo vantaggioso non dovrai fare altro che spuntare l’apposita casella che si trova sotto il prezzo, ricevendo in questo modo uno sconto di altri 28€. Come sempre, ti ricordiamo che la spedizione rapida è gratuita per tutti i clienti abbonati a Prime. Inoltre, la disponibilità è immediata: se lo ordini subito lo riceverai a casa entro domani. Decisamente niente male!

Questo tablet è dotato di un potente processore quad-core da 2,0 GHz, che offre prestazioni elevate. Con un punteggio di esecuzione di 13 W su AnTuTu, supera diversi altri processori equipaggiati da altri tablet popolari in questa fascia di prezzo. Grazie al chip T310 ad alte prestazioni e basso consumo energetico, il sistema del tablet funziona in modo stabile e fluido. Il display del tablet ha una dimensione di 10,1 pollici con una risoluzione di 1920×1200 IPS FHD e una risoluzione video di 1080 P. Questo schermo offre una visualizzazione realistica e un ampio angolo di visione. Indipendentemente dalla posizione in cui guardi lo schermo, il tablet ti regalerà un’esperienza visiva coinvolgente ed eccellente.

Il N-one Tablet supporta Dual SIM 4G LTE, offrendo la possibilità di connettersi alla rete cellulare. Se lo desideri, potrai comunque usare il tablet semplicemente sfruttando la rete Wi-Fi, senza necessità di acquistare un piano dati a parte.

Il tablet è anche dotato di un jack per cuffie da 3,5 mm per ascoltare musica o guardare contenuti in privato, una caratteristica sempre più rara nei dispositivi moderni, che ormai consentono di ascoltare musica esclusivamente usando cuffie Bluetooth. La batteria da 6600 mAh del tablet offre un tempo di utilizzo normale di circa 7 ore, consentendoti di utilizzarlo per lunghe sessioni senza preoccupazioni. Per tutti questi motivi, se stai cercando un tablet economico ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta e di acquistare subito il N-one Tablet ad un prezzo vantaggioso.

