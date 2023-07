Tablet Android a 89 euro? Ti basta usare questo coupon Amazon

Sei pronto a scoprire un tablet Android dalle prestazioni straordinarie ad un prezzo irresistibile? Lasciati sorprendere dal potente HI10 XPRO, un tablet che unisce performance all’avanguardia, un sistema operativo all’ultimo grido e una connettività avanzata, tutto questo con uno sconto che lo rende un vero affare su Amazon.

Se sei alla ricerca di un dispositivo versatile e performante, non puoi lasciarti sfuggire questa opportunità. Scopri di più su come il tablet HI10 XPRO può migliorare la tua esperienza digitale in modo sorprendente.

Tablet Android 13 a 89 euro: sembra un sogno, ma è tutto vero

Dotato del sistema operativo Android 13, alimentato da una potente CPU UNISOC T606 a 8 core e supportato dalla GPU Mali G57, questo tablet ti offre un’esperienza fluida e veloce. Potrai goderti viste mozzafiato e immagini straordinarie grazie a questa combinazione di potenza e performance.

HI10 XPRO supporta anche la connettività 4G LTE e la tecnologia WiFi a 2.4GHz/5GHz, che ti garantiscono una connessione stabile e trasmissioni ad alta velocità. Inoltre, con lo slot per schede Dual SIM e TF, il tablet è compatibile con le reti cellulari TD-LTE e FDD-LTE, offrendoti maggiore flessibilità nelle opzioni di connessione.

La memoria di 4GB e lo spazio di archiviazione di 128GB ti permettono di conservare tutti i tuoi file, foto, video e documenti senza problemi. Inoltre, con lo slot per schede MicroSD, puoi espandere la memoria fino a 512GB, dando ancora più spazio per i tuoi contenuti.

La fotocamera integrata da 8 megapixel sul retro e la fotocamera anteriore da 5 megapixel ti consentono di catturare foto e video chiari e nitidi. Inoltre, con la certificazione L1 Widevine e il posizionamento satellitare integrato come GPS, Glonass, Galileo e Beidou, potrai goderti tranquillamente i tuoi viaggi senza preoccuparti di perdersi.

Con una durata della batteria fino a 9,5 ore, potrai infine rimanere connesso e produttivo tutto il giorno senza doverti preoccupare di rimanere senza energia.

Cosa devi fare quindi? Attivare subito il coupon Amazon e acquistare così il tablet Android HI10 XPRO a soli 89,99 euro invece di 119,99. Sfrutta questa occasione per ottenere un tablet potente, versatile e performante a un prezzo eccezionale.

