Tablet Android a 87 euro: è il PAZZO Black Friday di Amazon

Se stavi cercando un nuovo tablet utile per la produttività più immediata, lo studio e lo svago abbiamo la soluzione che fa per te. Grazie al Black Friday di Amazon puoi acquistare questo tablet da 10.1 pollici con Android a soli 87,99 euro. Con spedizione Prime inclusa, potrai riceverlo a casa già domani.

Tablet Android in offerta a 87 euro: economico, ma efficace

Il Teclast P25T è dotato di un potente processore quad-core a una frequenza di clock massima a 1.8GHz che, in combinazione con la tecnologia della rete neurale AI, ti assicura un avvio rapido e risposte delle applicazioni ancora più rapido.

Dotato di 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB, hai il display IPS Full View da 10.1 pollici che adotta la tecnologia G+G per darti un impatto luminoso, resistente e durevole. Ideale per l’uso quotidiano, riproduci video in alta definizione e navighi in modo fluido su internet.

Il tablet supporta WiFi 6 e Bluetooth 5.0 per connessioni stabili e ultrarapide. Particolare il design con texture a onde nella parte posteriore, che permette di tenere facilmente in mano il dispositivo. Il tutto è completato da una batteria da 5000mAh che ti assicura una lunga autonomia.

È uno degli affari del giorno di Amazon per il Black Friday. Questo tablet con Android 12 a 87,99 euro è davvero impossibile da ignorare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.