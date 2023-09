Tablet Android a 59,99 euro se applichi il COUPON AMAZON

Voglia di produttività e intrattenimento a basso costo? Stiamo per sorprenderti: su Amazon, attivando questo coupon sconto, puoi acquistare un fantastico tablet Android 12 a soli 59,99 euro. E non temere per il prezzo incredibilmente basso, perché ti arriverà a casa un prodotto di assoluta qualità.

Tablet Android a 59,99 euro: no, non è una “sola”

Il tablet è dotato dell’ultimo sistema operativo Android 12 del 2023. Questo sistema intelligente ha rivoluzionato l’interazione del sistema, ottimizzando il codice sottostante per una maggiore fluidità ed efficienza.

Il tablet si avvia rapidamente e le prestazioni generali sono notevolmente migliorate. Inoltre, Android 12 ha apportato ulteriori miglioramenti alla sicurezza e alla privacy, consentendoti di avere un maggiore controllo sui tuoi dati personali.

Il dispositivo è poi dotato di una potente CPU quad-core che offre prestazioni elevate e un basso consumo energetico. Con 2GB di RAM e 64GB di ROM, avrai spazio sufficiente per le tue app, i tuoi giochi e i tuoi file multimediali. Inoltre, puoi espandere lo spazio di archiviazione fino a 512GB utilizzando una scheda TF. Questo significa che potrai eseguire senza problemi le tue app e i tuoi giochi preferiti.

Il tablet si esalta con un display IPS da 10,1 pollici con una risoluzione di 1280×800 pixel. Questo display offre colori vividi e dettagli nitidi, rendendolo la scelta ideale per guardare film, video e navigare su Internet.

Progettato per essere sottile e leggero, include un corpo interamente in metallo che misura solo 9,5 mm di spessore e pesa pochissimo. La batteria da 5000 mAh ti permette di goderti i tuoi libri elettronici, film, episodi e musica durante i tuoi viaggi o viaggi di lavoro. Inoltre, le fotocamere da 2MP e 5MP ti consentono di scattare foto di qualità eccellente e di effettuare videochiamate chiare.

L’offerta sul tablet Android 12 a soli 59,99 euro con coupon su Amazon è un’opportunità che non puoi permetterti di perdere. Non solo otterrai un tablet economico e versatile, ma avrai anche accesso al sistema operativo Android 12 all’avanguardia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.