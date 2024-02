Tablet Android 13 in offerta su Amazon: oggi lo paghi a metà prezzo

Il Blackview Tab 70wifi è in offerta a soli 99,99€, grazie a un coupon sconto del 50%. Questo tablet Android 13 da 10,1 pollici offre una serie di funzionalità avanzate e una grande versatilità, ideale per l’uso quotidiano, il lavoro e l’intrattenimento.

Dotato di Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, il tablet offre una connettività avanzata con una maggiore velocità di trasferimento dati e una rete più stabile, consentendo una maggiore efficienza energetica grazie alla tecnologia TWT (TARget Wake Time). Il sistema operativo Android 13 offre una maggiore capacità di controllo della privacy e dei dati, garantendo una maggiore sicurezza e protezione dei dati.

Con 128 GB di memoria di archiviazione interna e la possibilità di espandere fino a 2 TB con una scheda Micro SD/TF, questo tablet offre ampio spazio per memorizzare file e dati. La generosa RAM da 16 GB (8 GB integrati e 8 GB di memoria virtuale) garantisce un’avvio rapido delle app e un’esperienza fluida.

Il tablet è dotato di tre fotocamere, di cui due sul retro da 2 MP e 5 MP, per immagini chiare e belle, mentre la fotocamera frontale è ideale per videochiamate e selfie. Lo schermo IPS da 10,1 pollici offre colori brillanti e una visione confortevole, supportando Widevine L1 per la riproduzione di video HD in streaming.

Con una batteria ad alta capacità da 6580 mAh, il tablet offre un’autonomia sufficiente per l’uso quotidiano, i viaggi e il tempo libero. Due altoparlanti stereo offrono un’esperienza audiovisiva coinvolgente e immersiva.

Il Blackview Tablet è versatile e adatto a diverse situazioni, sia per il lavoro che per l’uso domestico o l’educazione dei bambini, grazie anche alla modalità di controllo genitoriale integrata. Inoltre, è coperto da una garanzia di due anni, offrendo un servizio post-vendita soddisfacente a tutti i clienti.

Il Blackview Tab 70wifi è un tablet Android 13 versatile e funzionale, offerto a un prezzo conveniente grazie al coupon sconto del 50%. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.