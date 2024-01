Tablet Android 13 in offerta: il prezzo crolla sotto i 100€ grazie a questo coupon

Il Blackview Tab 70 è un eccellente tablet Android 13 che si distingue dai competitor per un prezzo scandalosamente competitivo, nonostante le sue specifiche di tutto rispetto. Attualmente è disponibile su Amazon a soli 99,99€ invece di 199,99€, offrendoti un risparmio significativo su un dispositivo potente e versatile.

Questo tablet supporta il WiFi 6, garantendo una maggiore velocità di trasferimento dati e una connessione più stabile su bande duali 2,4/5GHz. La tecnologia TWT (TARget Wake Time) integrata contribuisce a ridurre il consumo energetico, offrendoti una durata della batteria ottimizzata. Inoltre, il Bluetooth 5.0 fornisce una copertura più ampia, una maggiore velocità di trasmissione e una migliore compatibilità.

Con il sistema operativo Android 13, il Tab 70 offre un’esperienza di sistema avanzata con maggiore controllo della privacy e dei dati. Certificato da Google GMS, hai accesso a tutte le app disponibili su Google Play, arricchendo le tue possibilità di personalizzazione. La potenza è fornita da una frequenza principale fino a 2,0 GHz, offrendo un’esperienza di streaming efficiente e fluida.

Con 128 GB di memoria di archiviazione interna e la possibilità di espandere fino a 2 TB tramite schede Micro SD/TF, avrai spazio sufficiente per memorizzare file, foto, e altro ancora. La generosa quantità di RAM, 16 GB, garantisce un avvio rapido delle app e un’esperienza più fluida.

Il tablet è dotato di tre fotocamere, di cui due sul retro (2 MP + 5 MP), consentendo la cattura di immagini chiare e belle insieme a una migliore riproduzione dei ritratti. Lo schermo da 10,1 pollici IPS garantisce colori vividi e una visione confortevole, supportando Widevine L1 per la riproduzione di video HD.

Con una batteria ad alta capacità da 6580 mAh, questo tablet è perfetto per un utilizzo all’aperto, viaggi di lavoro e tempo libero. I due altoparlanti stereo offrono un’esperienza audio coinvolgente, perfetta sia per riprodurre la tua musica preferita che per ottenere un’esperienza immersiva durante la visione dei film. Approfitta di questa offerta su Amazon e porta a casa il Blackview Tab 70 per un’esperienza di tablet completa!

