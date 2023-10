Tablet Android 13, doppia offerta su Amazon: 25% + 5%

Il Tablet Android Blackview Tab 80 è una soluzione completa e versatile che promette un’esperienza avanzata grazie alle sue molteplici funzionalità. Le diverse caratteristiche di questo dispositivo lo rendono un’opzione interessante per chi cerca un tablet Android economico ma completo.

Oggi Amazon permette di acquistare il tablet Blackview con uno sconto del 25% a soli 119,99€. Spuntando la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto otterrai un ulteriore sconto del 5%.

Uno degli aspetti chiave di questo tablet è il sistema operativo Android 13 con Doke_OS 3.0, che offre prestazioni più veloci e funzionalità avanzate. L’integrazione di Doke_OS 3.0 porta con sé vantaggi come la modalità schermo diviso, il casting tramite connessione WiFi e altre opzioni che migliorano l’esperienza d’uso.

Il tablet supporta sia il 4G LTE che il WiFi a 2.4GHz e 5GHz, garantendo così connessioni veloci e stabili in diverse situazioni. Questa flessibilità permette agli utenti di rimanere connessi e svolgere diverse attività contemporaneamente. Passando alla potenza di elaborazione, il tablet è equipaggiato con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 2TB tramite scheda TF. Questa ampia capacità di archiviazione offre spazio sufficiente per memorizzare una vasta gamma di file, dalle app preferite alle foto e ai video.

Parallelamente, il processore T606 a 12nm assicura una risposta rapida e una gestione efficiente delle applicazioni. L’esperienza visiva è notevolmente migliorata grazie allo schermo da 10 pollici con risoluzione 1280x800HD+. La chiarezza dei colori e la riproduzione dettagliata delle immagini lo rendono ideale per l’uso quotidiano.

Il tablet offre la comodità del riconoscimento facciale per sbloccare lo schermo in modo sicuro e veloce. Questa funzionalità aggiunge un livello extra di protezione per garantire la privacy dell’utente.

Per quanto riguarda la fotografia, il tablet è dotato di fotocamere posteriori e frontali da 13MP e 8MP rispettivamente.

Bene anche la batteria ad alta capacità da 7680mAh, che garantisce un utilizzo prolungato senza interruzioni, permettendo di godere di video, giochi e molto altro senza preoccuparsi della durata della batteria. Non perdere l’occasione di approfittare dell’offerta attuale e acquisire questo tablet a un prezzo scontato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.