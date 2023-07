Tablet con Android 12 a un PREZZO RIDICOLO, solo 63€

Vuoi fare un bel regalo a tuo figlio ma non sai cosa acquistare? Non vuoi spendere troppo e avere comunque qualcosa di buona qualità? Allora lascia che ti dia una mano segnalando di questa offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il tablet Okaysea a soli 63 euro, invece che 182,89 euro, applicando il coupon in pagina.

In questo momento dunque puoi avvalerti di un ribasso del 62%, più di un ulteriore sconto del 10% e quindi risparmiare un totale di quasi 120 euro. Un’offerta assolutamente da prendere al volo anche perché scadrà a breve.

Tablet Okaysea da 10 pollici: a questo prezzo è da avere

Il tablet Okaysea monta il sistema operativo Android 12 e ha un’interfaccia pratica e intuitiva. Sicuramente adatto anche per chi non è pratico di tecnologia. Ha un generoso display da 10 pollici HD con pannello IPS è un angolo di visione a 178°. Potrai goderti i tuoi contenuti video al meglio con un ottimo contrasto e colori vividi.

Monta un processore Quad-core da 1,6 GHz con a supporto 2 GB di RAM e una memoria interna da 64 GB che potrai espandere con una microSD. Possiede una batteria da 5000 mAh in grado di durare fino a 8 ore. Ha una fotocamera posteriore da 5 MP, anteriore da 2 MP e tecnologia WiFi per navigare su Internet.

Se stai cercando un dispositivo economico questo sicuramente fa al caso tuo. Dunque non perdere tempo, vai subito su Amazon e acquista il tablet Okaysea a soli 63 euro, invece che 182,89 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.